Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket (18 Ekim)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 3 şirketten bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna ilişkin açıklamalar geldi. İşte o şirketler;
1 TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. (TUREX) - %900
Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde "Yönetim Kurulunun 17.10.2024 tarihli kararları kapsamında; 108.000.000,00 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 972.000.000,00 TL artırılmak suretiyle 1.080.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur" denildi.
2 ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. (ESCOM) - %1309,90713
Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin, 49.992.100 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farkı ve özel fonlardan karşılanmak suretiyle, %1310 oranında artırılarak 704.842.185 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 654.850.085 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması hususunda 18.10.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
3 ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ARZUM) - %831,38776
Şirketimizin 32.210.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı sermaye düzeltme farklarından karşılanmak üzere % 831,39 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz bugün (18.10.2024) itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.