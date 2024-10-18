Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket (18 Ekim)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 3 şirketten bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna ilişkin açıklamalar geldi. İşte o şirketler;

1 TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. (TUREX) - %900 Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde "Yönetim Kurulunun 17.10.2024 tarihli kararları kapsamında; 108.000.000,00 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 972.000.000,00 TL artırılmak suretiyle 1.080.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur" denildi.

2 ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. (ESCOM) - %1309,90713 Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin, 49.992.100 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farkı ve özel fonlardan karşılanmak suretiyle, %1310 oranında artırılarak 704.842.185 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 654.850.085 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması hususunda 18.10.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.