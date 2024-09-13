Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (ALKIM)

Şirket, bugün KAP'a 'bedelsiz sermaye artırışına (Yüzde 100) ilişkin SPK başvuru tarihinin bildirilmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Şirketimizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaptığı sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmıştır. İlgili tadil edilen maddeler Ticaret Bakanlığı tarafından 07.08.2024 tarihinde onaylanmış ve Şirketimizin 10.09.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş olup sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 12.09.2024 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALKA)

Şirket, bugün KAP'a 'bedelsiz sermaye artırışına (Yüzde 300) ilişkin SPK basvuru tarihinin bildirilmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre SPK başvuru tarihi 13 Eylül. Açıklamanın detayları için tıklayın

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (BTCIM)

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 14.08.2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerçekleştirilen duyuru doğrultusunda; %3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası'ndan 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na yükseltilmesi yönündeki başvurumuz, Şirketimiz tarafından bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.



KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (KUYAS)

Şirketten bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 300) için SPK başvurusuna ilişkin yapılan açıklama şöyle: Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle Şirketimiz sermayesinin 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (13.09.2024 tarihinde) başvuru yapılmıştır.