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Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket (28 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün (28 Haziran) 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunulduğunu duyurdu. İşte o şirketler

28 Haziran 2024 | 21:46
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket (28 Haziran)

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DYOBY)

Şirketten yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %200'ü oranında artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 200.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması hususunda 28.06.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.


PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PINSU)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 94.762.708,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %200'ü oranında artırılarak 284.288.125,35 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 189.525.416,90 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması hususunda 28.06.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 43.335.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %600'ü oranında artırılarak 303.345.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 260.010.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması hususunda 28.06.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. (PNSUT)

Şirketimizin 44.951.051,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %600'ü oranında artırılarak 314.657.358,75 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 269.706.307,50 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması hususunda 28.06.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

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Orge'den pay geri alım açıklaması
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
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