Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (17 Eylül)

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (98,01980) onayı almıştı. Şirket, dün KAP'a bedelsiz tarihini bildirdi. Açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 17 Eylül 2024. Gedik Yatırım'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimizin 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 505.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %98,0198 oranında 495.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı 13.09.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. Duyurumuza istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 17.09.2024 olarak belirlenmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır"

