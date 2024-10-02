Borsada bugün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)

1-AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

Açıklama şöyle: 25.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım programı kapsamında; 02.10.2024 tarihinde Şirketimiz payları ile ilgili olarak 50,40 TL fiyat aralığından (ortalama 50,40TL) 200.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin sahip olduğu AVPGY Payları 2.598.872 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,6497).



2-İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR) - IZMDC PAYLARI

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 02.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,32 TL–5,35 TL (ortalama 5,344 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 02.10.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 58.814.019,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 3,921 olmuştur.



3-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (KOZAL)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 09.02.2024 tarihli kararı ile pay geri alım miktarı yükseltilen, pay geri alım işlemleri kapsamında; 02.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 21,16 – 21,22 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 21,1880 TL) 1.250.000 TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 2,3419'dur.



4-GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 02.10.2024 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.02.10.2024 tarihinde 6,55 – 6,70 TL fiyat aralığından (ortalama 6,618 TL ) 200.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 10.221.918 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 19.368.949 adettir. (Şirket sermayesine oranı %1,94)



5-PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRKME)

Açıklama şöyle: 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında; Şirketimizce 02.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 17,08 TL - 17,15 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, önceki pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere geri alınan payların toplam nominal değeri 1.245.000 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,8363'e ulaşmıştır.



6-OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (OYLUM)

Açıklama şöyle: Geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 02.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,29 TL'den toplam 26.783 TL nominal değerli OYLUM payları geri alınmıştır.Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 476.783 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,5609 olmuştur.



7-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 02.10.2024 tarihinde 2,0700 - 2,1500 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1158 TL) 801.925 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 22.942.947 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,06)



8-MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Şirketten KAP'a geri alım programının tamamlanması hakkında açıklama yapıldı, bugünkü alımlar da tabloya eklendi. Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.06.2024 tarihinde aldığı karar ile başlatılan pay geri alım programı bugün yapılan işlemler neticesinde tamamlanmıştır. Geri alım programı kapsamında, Şirketimiz, 26.06.2024 - 02.10.2024 tarihleri arasında toplam 20.000.000 TL nominal değerli hisseyi ortalama 4,834 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 96.683.818,45 TL olup, 02.10.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu MHRGYO paylarının Şirket sermayesine oranı % 2,418'dir.

9-VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Açıklama şöyle:Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 14.02.2023 ve 09.05.2023 ve 27.12.2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında; 02.10.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 02.10.2024 tarihinde 298,75 TL - 301,00 TL fiyat aralığından 12.001 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.244.287 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,6347)



10- INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.12.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 02.10.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 02.10.2024 tarihinde 304,25 TL - 310,00 TL fiyat aralığından 8.297 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 862.111 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4598)



11-LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 02.10.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 16,52 TL fiyattan 101.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.10.2024 tarihi itibariyle %1,71'e ulaşmıştır.



12- OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 25.09.2024 tarihininde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekliyle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 02.10.2024 tarihinde (bugün) 31,,82 TL'den 100.000 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 4.050.000 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,8447 dir.