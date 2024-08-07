Borsada bugün geri alım yapan 4 şirket (7 Ağustos)

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)

Açıklama şöyle: 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 7 Ağustos 2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 7 Ağustos 2024 tarihinde 43,40 TL - 43,88 TL fiyat aralığından (ortalama 43,67 TL) 2.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 68.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,25).

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VERTU)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 07.08.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 07.08.2024 tarihinde 41,80 TL - 42,30 TL fiyat aralığından (ortalama 41,9179 TL) 10.600 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 198.600 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,382)



ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 07.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 07.08.2024 tarihinde 34,46 - 34,62 TL fiyat aralığından toplam 126.722 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 8.036.722 adete ulaşmıştır.



RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS)

Açıklama şöyle: 06.06.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 07.08.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,40 fiyatından toplam 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 72.000 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07.08.2024 tarihi itibariyle % 0,09663'e ulaşmıştır.