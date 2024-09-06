Borsada bugün geri alım yapan 4 şirket (6 Eylül)

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 06.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,65 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 06.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 12.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,25000'ye ulaşmıştır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 06.09.2024 tarihinde 2,6000 - 2,6900 TL fiyat aralığından (ortalama 2,6464 TL) 550.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 15.365.441 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,71)

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (RALYH)

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 17.05.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 06.09.2024 tarihinde 310,00 fiyatından 944 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 541.850,75 RALYH payları 542.794,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,86)

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (METUR)

Açıklama şöyle: 16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 06.09.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 06.09.2024 tarihinde 16,42-16,85 TL fiyat aralığından toplam 70.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 900.000 adete ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 900.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,8333 dir.