Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)

Açıklama şöyle: 22 Kasım 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 10.09.2024 tarihinde 14,24TL – 15,10TL (ağırlıklı ortalama 14,78 TL) fiyat aralığından 338.115 TL toplam nominal tutarlı pay geri alınmış olup Şirket sermayesine oranı % 0.25'dır.



OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (OYLUM)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz 29.08.2024 tarihindeki toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, OYLUM paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olunması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz tarafından pay geri alımı yapılmasına karar vermiştir ve işbu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 10.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,31-8,35 TL fiyat aralığından toplam 50.000 TL nominal değerli OYLUM payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 175.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,2059 olmuştur.



PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,61 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 10.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 14.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,29167'ye ulaşmıştır.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (METUR)

Açıklama şöyle: 16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.09.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 10.09.2024 tarihinde 17,26-17,90 TL fiyat aralığından toplam 135.799 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 1.080.000 adete ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 1.080.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1 dir.



KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 10.09.2024 tarihinde 2,4000 - 2,4600 TL fiyat aralığından (ortalama 2,4305 TL) 475.581 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 16.366.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,76)



İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR) - IZDMC PAYLARI

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 10.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,58 TL–5,62 TL (ortalama 5,602 TL) fiyat aralığından toplam 2.500.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 10.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 49.763.008,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 3,318 olmuştur.

