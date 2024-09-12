Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (12 Eylül)

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararıyla 1 yıllık süre için azami 1.000.000 adet pay ve azami 75.000.000 TL tutar olacak şekilde başlatılan ve 15.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 1 yıl uzatılan Şirketimiz paylarının geri alımı programı kapsamında 12.09.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 12.09.2024 tarihinde 39,56 TL - 40,10 TL fiyat aralığından (ortalama 39,76 TL) 20.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SMRTG payları toplam 520.000 adete (Şirket sermayesine oranı %0,0858) ulaşmıştır.



OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (OYLUM)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz 29.08.2024 tarihindeki toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, OYLUM paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olunması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz tarafından pay geri alımı yapılmasına karar vermiştir ve işbu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 12.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,10 TL'den toplam 25.000 TL nominal değerli OYLUM payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 200.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,2353 olmuştur.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 12.09.2024 tarihinde 2,2600 - 2,3500 TL fiyat aralığından (ortalama 2,3033 TL) 450.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 17.466.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,81)



MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 12.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4.25 TL - 4,28 TL (ağırlıklı ortalama 4,265 TL) fiyatından toplam 409.565 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 12.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 61.740.903 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,53 olarak gerçekleşmiştir.



İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR) - IZDMC PAYI

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 12.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,42 TL–5,48 TL (ortalama 5,4580 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 12.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 53.263.008,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 3,551 olmuştur.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)

Açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12'nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK'nın 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018, 24.02.2022, 16.02.2023 ve 25.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 12.09.2024 (bugün) tarihinde 72,00 TL fiyattan 10.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 12.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 934.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,168'e ulaşmıştır.

