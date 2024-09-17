Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (17 Eylül)

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

Açıklama şöyle: 25.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım programı kapsamında; 17.09.2024 tarihinde Şirketimiz payları ile ilgili olarak 48,80 TL fiyat aralığından (ortalama 48,80TL) 400.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin sahip olduğu AVPGY Payları 2.198.872 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,5497).



FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 17.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 6,95 TL fiyattan 50.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 750.000 TL'ye (750.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,005098'dir.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 17.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4.48-4.49 TL (ağırlıklı ortalama 4,487 TL) fiyatından toplam 342.873 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 17.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 63.588.018 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,58 olarak gerçekleşmiştir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 17.09.2024 tarihinde 2,2800 - 2,2900 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2850 TL) 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 18.766.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,87)

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (OYLUM)

Açıklama şöyle: Geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 17.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,11-8,15 TL fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli OYLUM payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 300.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,3529 olmuştur.



RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS)

Açıklama şöyle: 06.06.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 17.09.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,74 - 29,76 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 29,74 TL) toplam 120.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 732.022 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.09.2024 tarihi itibariyle % 0,98255'e ulaşmıştır.