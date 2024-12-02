Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)

NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 02.12.2024 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 44,86 TL- 44,90 TL fiyat aralığından 7.000 TL toplam nominal bedelli 314.220,00 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.12.2024 tarihi itibarıyla %6,38 sınırına ulaşmıştır.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 02.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 60,6305 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 53.033 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.996.041 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,3052'dir.

CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

Açıklama şöyle: 02.12.2024 tarihinde 10,40 - 10,41 TL fiyat aralığından toplam 29.778 TL Nominal Tutarlı pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 02.12.2024 tarihi itibarıyla 9.000.000 Nominal Tutarlı paya ulaşmıştır.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 02.12.2024 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 02.12.2024 tarihinde 7,37 – 7,39 TL fiyat aralığından (ortalama 7,379 TL) 92.674 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.834.383 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 21.981.414 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,20)

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 02.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 96,30 TL - 95,90 TL (ağırlıklı ortalama 96,10 TL) fiyat aralığından toplam 156.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 8.382.343 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,927'dir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 02.12.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,92 TL - 16,98 TL fiyat aralığından 22.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.12.2024 tarihi itibariyle %2,63'e ulaşmıştır.