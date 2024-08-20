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Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (20 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün (20 Ağustos) 6 şirket pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte o şirketler

20 Ağustos 2024 | 23:05
Son Güncellenme: 20 Ağustos 2024 | 23:05
Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (20 Ağustos)

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. IZENR (IZDMC payı)

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 20.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,69 TL–5,75 TL (ortalama 5,736 TL) fiyat aralığından toplam 1.677.843,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 20.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 43.264.115,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 2,884 olmuştur.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. METUR

Açıklama şöyle: 16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 20.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 20.08.2024 tarihinde 14,13 - 14,20 TL fiyat aralığından toplam 110.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 360.000 adete ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 360.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,3333'dİr.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 20.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,58 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 20.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 1.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,02083'ye ulaşmıştır.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 20.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 20.08.2024 tarihinde 32,20 - 32,54 TL fiyat aralığından toplam 460.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 9.310.000 adete ulaşmıştır.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 20.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4,51 TL – 4.55 TL (ağırlıklı ortalama 4,534 TL) fiyat aralığından toplam 1.044.039 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 20.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 51.808.616 TL olup, bu payların sermayeye oranı % .1,251 olarak gerçekleşmiştir.

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. (DMRGD)

Açıklama şöyle: 21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 20.08.2024 tarihinde 15,50 TL fiyattan 5.014 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 20.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 7.986.277 adet ve toplam maliyeti 107.863.773,66-TL olarak gerçekleşmiştir.
 

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20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
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