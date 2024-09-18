Borsada bugün geri alım yapan 7 şirket (18 Eylül)

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (OYLUM)

Açıklama şöyle: Geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 18.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,00-8,03 TL fiyat aralığından toplam 75.000 TL nominal değerli OYLUM payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 375.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,4412 olmuştur.



FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 18.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 6,85 TL fiyattan 50.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 800.000 TL'ye (800.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,005438'dir.



RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS)

Açıklama şöyle: 18.09.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,48 - 30,00 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 29,66 TL) toplam 267.978 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 1.000.000 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.09.2024 tarihi itibariyle % 1,34228'e ulaşmıştır. Bu alımla birlikte, 06.06.2024-18.09.2024 tarihleri arasında geri alıma konu pay adedi nominal 1.000.000 TL azami pay miktarına ulaştığından geri alım programımız sonlanmıştır.

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Açıklama şöyle: 18.09.2024 tarihinde 301,25 TL - 305,50 TL fiyat aralığından 5.725 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.191.575 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,5594)



KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 18.09.2024 tarihinde 2,2800 - 2,3100 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2950 TL) 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 18.966.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,88)

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimizce 18.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4.47-4.48 TL (ağırlıklı ortalama 4,478 TL) fiyatından toplam 302.997 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 18.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 64.944.914 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,61 olarak gerçekleşmiştir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 18.09.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 15,36 TL fiyattan 242.752 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.09.2024 tarihi itibariyle %1,44'e ulaşmıştır.

Şirketimizin 17.09.2024 tarihi itibariyle geri alım programı kapsamında alınan pay toplamı 476.776 adet olup %500 bedelsiz sermaye artırımı sonucu 2.383.880 adet artarak 2.860.656 adete ulaşmıştır. Ayrıca hisse fiyatındaki bölünme etkisi nedeniyle programda yer alan 400 TL üst fiyat limiti 66,66 TL olmuştur.

