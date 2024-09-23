Borsada bugün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 17.09.2024 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Kurul onayına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 23.09.2024 tarihinde (bugün) 34.04-34.58 TL fiyat aralığından 394.104 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 700.000 adede ulaşmıştır.Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,1460 dır.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 23.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4,53-4,54 TL (ağırlıklı ortalama 4,534 TL) fiyatından toplam 677.000 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 23.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 68.328.017 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,70 olarak gerçekleşmiştir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 23.09.2024 tarihinde 2,2900 - 2,3000 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2950 TL) 150.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 19.666.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,91)

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Açıklama şöyle: 23.09.2024 tarihinde 327,00 TL - 330,00 TL fiyat aralığından 5.367 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 827.671 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4414)

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Açıklama şöyle: 23.09.2024 tarihinde 302,75 TL - 303,00 TL fiyat aralığından 2.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.193.575 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,5623)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 23.09.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 16,51 TL fiyattan 26.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.09.2024 tarihi itibariyle %1,53'e ulaşmıştır.

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (RALYH)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 23.09.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 23.09.2024 tarihinde 295.00 fiyatından 5000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 647.444,75 RALYH payları 652.444,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 1,04)