Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (24 Eylül)

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 17.09.2024 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Kurul onayına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 24.09.2024 tarihinde (bugün) 33,40-34.20 TL fiyat aralığından 1.575.000 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 2.275.000 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,4745 dir.

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (RALYH)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 24.09.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 24.09.2024 tarihinde 286,79 fiyatından 5000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 652.444,75 RALYH payları 657.444,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 1,043)

RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (RNPOL)

Açıklama şöyle: Şirketimizce 24.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 25,20 TL - 25,92 TL fiyat aralığından toplam 120.000 Adet RNPOL payları geri alınmıştır.Bu işlemle , şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 320.000 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,067 dir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRKME)

Açıklama şöyle: 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında; Şirketimizce 24.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 18,88 TL - 18,92 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, önceki pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere geri alınan payların toplam nominal değeri 1.220.000 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,8195'e ulaşmıştır.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimizce 24.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4,7 TL fiyatından toplam 4.401 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 24.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 68.348.702 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,70 olarak gerçekleşmiştir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

24.09.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 17,24 TL fiyattan 38.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.09.2024 tarihi itibariyle %1,54'e ulaşmıştır.

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 14.02.2023 ve 09.05.2023 ve 27.12.2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında; 24.09.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.24.09.2024 tarihinde 301,75 TL - 302,50 TL fiyat aralığından 4.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.197.575 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,568)

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.12.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 24.09.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 24.09.2024 tarihinde 320,00 TL - 327,00 TL fiyat aralığından 10.692 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 838.363 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4471)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 24.09.2024 tarihinde 2,2700 - 2,2900 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2800 TL) 225.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 19.891.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,92)