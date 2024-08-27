Borsada bugün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRDMA, KRDMB, KRDMD)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 05.05.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 26.08.2024 (dün) tarihinde; pay başına 18,02 – 18,31 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 18,16 TL) toplam 50.000 TL nominal tutarlı A grubu (KRDMA) payları, 23,16 – 23,22 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 23,19 TL) toplam 100.000 TL nominal tutarlı D grubu (KRDMD) payları geri alınmıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR) - IZDMC payı

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 27.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,39 TL–5,42 TL (ortalama 5,411 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 27.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 44.264.115,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 2,951 olmuştur.



PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 27.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,55 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 27.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 6.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,12500'ye ulaşmıştır.



RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS)

Açıklama şöyle: 06.06.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında: 27.08.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 32,74 fiyatından toplam 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 92.000 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.08.2024 tarihi itibariyle % 0,12347'e ulaşmıştır.



SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (SASA)

Açıklama şöyle: 27 Ağustos 2024 tarihinde 4,59 TL – 4,60 TL fiyat aralığından (ortalama 4,60 TL) 2.000.000 lot SASA pay senedi geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 10.000.000 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0231)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 27.08.2024 tarihinde 2,6300 - 2,7300 TL fiyat aralığından (ortalama 2,6819 TL) 1.833.504 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 14.031.836 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,65)

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 27.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4.37 TL fiyatından toplam 84.628 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 27.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 55.052.976 TL olup, bu payların sermayeye oranı % .1,34 olarak gerçekleşmiştir.



SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 27.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 22,72 - 22,80 TL ( ağırlıklı ortalama 22,76- TL ) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli SARKY payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 27.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.586.197 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,264'ye ulaşmıştır.