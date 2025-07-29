Borsada bugün iki hissenin fiyatında düzeltme var (29 Temmuz)

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) SPK'dan hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma ve rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 29 Temmuz 2025.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN) ise net 0,0500012 TL 2. taksit temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün.

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle: