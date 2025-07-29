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Omaha Kahini'nden sürpriz hisse satışı

Omaha Kahini Warren Buffett’ın liderliğindeki Berkshire Hathaway, internet altyapısı ve alan adı kayıt şirketi VeriSign’daki hisselerinin yaklaşık üçte birini sattığını açıkladı.

29 Temmuz 2025 | 09:35
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2025 | 09:44
Omaha Kahini'nden sürpriz hisse satışı

Yapılan satışla birlikte şirketin VeriSign’daki sahiplik oranı yüzde 14,2’den yüzde 9,6’ya geriledi.

VeriSign’dan yapılan açıklamaya göre, Berkshire Hathaway 4,3 milyon hisseyi adet başı 285 dolar fiyatla elden çıkararak yaklaşık 1,23 milyar dolar gelir elde etti. 

Şirket, talep doğrultusunda ek 515 bin hisse daha satabilir, ancak VeriSign bu satıştan herhangi bir gelir sağlamayacak.

Virginia eyaletinin Reston şehrinde merkezi bulunan VeriSign, bu satışın Berkshire’ın sahiplik oranını regülasyon gereği yüzde 10’un altına çekmek amacıyla yapıldığını bildirdi. 

Satış fiyatı, VeriSign’ın önceki kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 6,9 altında gerçekleşti. 

Satış sonrası hisseler seans dışı işlemlerde yüzde 5,9 değer kaybederek 288 dolara geriledi.

31 Mart itibarıyla Berkshire Hathaway’ın elinde yaklaşık 13,29 milyon VeriSign hissesi vardı. Berkshire, VeriSign hisselerini 2012’den beri portföyünde tutuyor.

Warren Buffett, 1965 yılından beri şirketin başında. Yıl sonunda CEO görevini Başkan Yardımcısı Greg Abel’e devretmesi bekleniyor.

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