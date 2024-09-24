Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.09.2023 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen E-18454353-100.06-29258 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.



ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. (ULAS)

Açıklama şöyle: Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.09.2024 tarih ve E-18454353-100.06-29256 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.



DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (DURDO)

Açıklama şöyle: 24.09.2024 tarihinde Şirket'imize, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen E-18454353-100.06-29255 no'lu yazı gereğince; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirket'imizden açıklama talep edilmiştir. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (PEHOL)

Açıklama şöyle: Borsa İstanbul A.Ş.' tarafından gönderilen 24.09.2024 tarih ve E-18454353-100.06-29259 sayılı "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi hk." konulu yazısına istinaden; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (BSOKE)

Açıklama şöyle: Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen bugün (24.09.2024) tarihli yazı uyarınca, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla 19.09.2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz KAP duyurusunun yeniden yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Mevzuat gereği yapılması gereken tüm açıklamalar da zamanında yapılmaktadır.