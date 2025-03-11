Borsada bugün temettü açıklayan 3 şirket

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)

Pay başına brüt 1,10 TL, net 0,935 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi ise 24 Nisan 2025.

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 0,10 TL, net 0,0850 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Her bir taksit net 0,04250 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 31 Temmuz ve 31 Ekim.

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN)

Pay başına brüt 0,090 TL, net 0,0765 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Dağıtım tarihi henüz belli değil.