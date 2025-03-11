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Borsada bugün temettü açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (11 Mart) temettü açıklayan 3 şirket şöyle:

11 Mart 2025 | 23:18
Borsada bugün temettü açıklayan 3 şirket

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)
Pay başına brüt 1,10 TL, net 0,935 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi ise 24 Nisan 2025.

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)
2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 0,10 TL, net 0,0850 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Her bir taksit net 0,04250 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 31 Temmuz ve 31 Ekim.

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN)
Pay başına brüt 0,090 TL, net 0,0765 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Dağıtım tarihi henüz belli değil.

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Borsada bugün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
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BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
GERİ
İLERİ
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