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Borsada bugün temettü açıklayan 3 şirket (8 Mayıs)

Borsa İstanbul'da bugün 3 şirket temettü dağıtma yönünde yönetim kurulu tekliflerini ya da genel kurul kararını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

08 Mayıs 2025 | 23:29
Borsada bugün temettü açıklayan 3 şirket (8 Mayıs)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0069288 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz, ödeme tarihi 27 Temmuz. Diğer taksitler 22 Eylül, 22 Ekim ve 22 Aralık'ta

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ)
Pay başına brüt 2 TL, net 1.7 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklifi edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz, ödeme tarihi 22 Temmuz.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LMKDC)
Pay başına brüt 1 TL, net 0,850 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Mayıs, ödeme tarihi ise 20 Mayıs. 
 

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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
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Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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