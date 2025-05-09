Borsada bugün temettü açıklayan 3 şirket (8 Mayıs)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0069288 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz, ödeme tarihi 27 Temmuz. Diğer taksitler 22 Eylül, 22 Ekim ve 22 Aralık'ta



BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ)

Pay başına brüt 2 TL, net 1.7 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklifi edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz, ödeme tarihi 22 Temmuz.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LMKDC)

Pay başına brüt 1 TL, net 0,850 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Mayıs, ödeme tarihi ise 20 Mayıs.

