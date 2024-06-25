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Borsada bugün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün 4 şirket temettü ödeme tarihlerini duyurdu.

25 Haziran 2024 | 23:41
Borsada bugün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 4 şirket bugün kesinleşen temettü kararlarını duyurdu. İşte o şirketler

1 PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRKME)

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRKME) Pay başına brüt 1,3434789 TL, net 1,2091310 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Temmuz 2024, ödeme tarihi 25 Temmuz 2024.

2 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (INDES)

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (INDES) Pay başına brüt 0,3466686 TL,net 0,3120017 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Temmuz 2024, ödeme tarihi 9 Temmuz 2024.

3 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR) Pay başına 2 taksit halinde toplamda brüt 2,3000000 TL, net 2,0700000 TL temettü dağıtacak. 1. taksit (net 1,0350000 TL) için nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Haziran, ödeme tarihi 28 Haziran 2024.

4 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN) Pay başına brüt 0,2025316 TL, net 0,1822784 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.
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