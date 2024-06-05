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Borsada bugün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket kesinleşen temettü kararını, 2 şirket ise yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. İşte o şirketler:

05 Haziran 2024 | 22:46
Son Güncellenme: 05 Haziran 2024 | 23:00
Borsada bugün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (AKSEN
Pay başına brüt 1,3046971 TL, net 1,1742273 TL temettü ödenmesi genel kurul tarafından onaylandı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın yani 6 Haziran 2024. Ödeme tarihi ise 10 Haziran 2024.

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DOFER)
Pay başına brüt 0,6278026 TL, net 0,5650223 TL temettü ödenmis genel kurul tarafından onaylandı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERCN)
Pay başına brüt 0,0699853 TL, net 0,0629867 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Temmuz, ödeme tarihi 18 Temmuz 2024.

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Pay başına brüt 0,7663742 TL, net 0,6897367 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos.
 

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Borsada bugün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
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'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
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Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
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