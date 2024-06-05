Borsada bugün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (AKSEN

Pay başına brüt 1,3046971 TL, net 1,1742273 TL temettü ödenmesi genel kurul tarafından onaylandı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın yani 6 Haziran 2024. Ödeme tarihi ise 10 Haziran 2024.

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DOFER)

Pay başına brüt 0,6278026 TL, net 0,5650223 TL temettü ödenmis genel kurul tarafından onaylandı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERCN)

Pay başına brüt 0,0699853 TL, net 0,0629867 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Temmuz, ödeme tarihi 18 Temmuz 2024.

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

Pay başına brüt 0,7663742 TL, net 0,6897367 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos.

