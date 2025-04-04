Borsada bugün temettü açıklayan 7 şirket

1- KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL)

Pay başına brüt 6,88 TL, net 5,8480 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan.

2- GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (GWIND)

Pay başına brüt 0,6407407 TL, net 0,5446295 TL temettü dağıtılacak. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi.

3- LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

5 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü dağıtılacak. Her bir taksit net 0,1212120 TL. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Nisan, ödeme tarihi 15 Nisan. Diğer taksitler haziran, ağustos, ekim ve aralıkta.

4- MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)

3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,2521008 TL, net 0,2142855 TL temettü dağıtılacak. Her bir taksit net 0,0714285 TL. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Temmuz, ödeme tarihi 30 Temmuz. Diğer taksitler ekim ve aralıkta.

5- SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,10 TL, net 0,0850000 TL temettü dağıtılacak. İlk taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi 3 Ağustos. 2. taksi için hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi 4 Kasım.



6- IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. (ISKPL) / Teklif

Pay başına brüt 0,0118126 TL, net 0,0100407 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Haziran, ödeme tarihi 2 Temmuz.

7- GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS) / Teklif

Pay başına brüt 5 TL, net 4,250 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.

