Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,1800000 TL kar payı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Kasım, ödeme tarihi ise 14 Kasım. Şirket daha önce '2023 yılına ilişkin kar dağıtım tarihi' başlıklı açıklamasında "Şirketimiz Genel Kurulu'nun 25.10.2024 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2.144.340-TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 12.11.2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir" demişti.

