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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan 1 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 23 Ekim...

23 Ekim 2024 | 08:43
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) temettü açıklayan şirketler arasındaydı. Meditera, pay başına brüt 0,2941176 TL, net 0,2647058 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Ekim, ödeme tarihi ise 25 Ekim. Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 05.04.2024 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında, Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %26,47058'i oranında toplam 35.000.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmişti.Şirketimizin 09.05.2024 tarihli (bugün) Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulunun yukarıdaki önerisine uygun olarak kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

 

 

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Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
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