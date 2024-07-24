Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (24 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 3 şirket için temettü günü... İşte o şirketler



1 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ) Pay başına brüt 0,0192307 TL, net 0,0173076 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 26 Temmuz 2024.

2 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK) Pay başına brüt 2,2000000 TL, net 1,9800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 26 Temmuz 2024.