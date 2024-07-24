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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (24 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz çarşamba günü, yani bugün.

24 Temmuz 2024 | 09:32
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2024 | 09:36
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (24 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 3 şirket için temettü günü... İşte o şirketler


 

1 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ) Pay başına brüt 0,0192307 TL, net 0,0173076 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 26 Temmuz 2024.

2 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK) Pay başına brüt 2,2000000 TL, net 1,9800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 26 Temmuz 2024.

3 EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEZOL

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEZOL Pay başına brüt 0,0795454 TL, net 0,0715908 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz 2024 ve ödeme tarihi 26 Temmuz 2024.
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Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
GERİ
İLERİ
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