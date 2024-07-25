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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (25 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz perşembe günü, yani bugün.

25 Temmuz 2024 | 09:21
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 09:24
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (25 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 3 şirket için temettü günü... İşte o şirketler


 

1 BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN)

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN) Şirket 2 taksit halinde toplamda net 0,1499998 TL temettü kararı almıştı. 1. taksit olarak pay başına brüt 0,0833333 TL, net 0,0749999 TL temettü dağıtacak. 1. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.

2 11 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)

11 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY) Pay başına brüt 0,3448275 TL, net 0,3103447 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.

3 VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESBE)

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESBE) Pay başına brüt 0,7259260 TL, net 0,6533334 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.
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Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
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