Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (25 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 3 şirket için temettü günü... İşte o şirketler



1 BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN) Şirket 2 taksit halinde toplamda net 0,1499998 TL temettü kararı almıştı. 1. taksit olarak pay başına brüt 0,0833333 TL, net 0,0749999 TL temettü dağıtacak. 1. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.

2 11 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY) Pay başına brüt 0,3448275 TL, net 0,3103447 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.