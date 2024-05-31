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Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket (31 Mayıs 2024)

Borsada İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 31 Mayıs 2024.

31 Mayıs 2024 | 01:31
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket (31 Mayıs 2024)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirkette yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün (31 Mayıs 2024). Bu şirketlerin hisse senedi fiyatlarında temettü kaynaklı düzeltme olacak. 4 şirket şöyle:

 

1 BÜYÜK ŞEFLER - BIG CHEFS (BIGCH)

BÜYÜK ŞEFLER - BIG CHEFS (BIGCH) Pay başına brüt 0,6378504 TL, net 0,5740653 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs, ödeme tarihi ise 4 Haziran.

2 GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS) Pay başına brüt 0,1666666 TL, net 0,1499999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs, ödeme tarihi ise 4 Haziran.

3 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE) Pay başına brüt 0,7181998 TL, net 0,6463798 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 4 Haziran.

4 TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS) Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi 4 Haziran.
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