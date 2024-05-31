Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket (31 Mayıs 2024)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirkette yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün (31 Mayıs 2024). Bu şirketlerin hisse senedi fiyatlarında temettü kaynaklı düzeltme olacak. 4 şirket şöyle:
1 BÜYÜK ŞEFLER - BIG CHEFS (BIGCH)
Pay başına brüt 0,6378504 TL, net 0,5740653 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs, ödeme tarihi ise 4 Haziran.
2 GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)
Pay başına brüt 0,1666666 TL, net 0,1499999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs, ödeme tarihi ise 4 Haziran.
3 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)
Pay başına brüt 0,7181998 TL, net 0,6463798 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 4 Haziran.
4 TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)
Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi 4 Haziran.