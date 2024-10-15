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  • Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)

Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 15 Ekim 2024.

15 Ekim 2024 | 00:08
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)

Borsa İstanbul'da 4 şirkette bugün temettü günü... İşte o şirketler:

1 EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK) Ebebek, 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,2250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim. İkinci taksit temettü ödemesi ise aralık ayında olacak.

2 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR) Göknur Gıda, pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim

3 OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS) Oba Makarna, pay başına brüt 0,6434862 TL, net 0,5791375 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim

4 SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM) Sanifoam, pay başına brüt 0,0200000 TL, net 0,0180000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim
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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
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BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu
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Küresel savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi
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