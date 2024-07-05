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Borsada bugün temettü kararı açıklayan 6 şirket (5 Temmuz)

Borsada payları işlem gören 6 şirket bugün yönetim kurullarının temettü teklifi ya da genel kurulda onaylanan temettü kararlarını duyurdu. İşte o 6 şirket:

05 Temmuz 2024 | 22:25
Borsada bugün temettü kararı açıklayan 6 şirket (5 Temmuz)

RAY SİGORTA A.Ş. (RAYSG) - DAĞITMAYACAK

KAP'a yapılan bildirim şöyle:  Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilmiş,2023 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 901.936.203,-TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,

a) Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kâr Dağıtımına ilişkin 2023/2 sayılı Genelgenin kâr dağıtımı için getirdiği % 135 Sermaye Yeterlilik Oranı sınırlaması uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, Şirketin 2023 yıl sonu Sermaye Yeterlilik Oranının % 128,5 olması sebebiyle kâr dağıtımı yapılamasına ;
Yapılan hesaplamalar neticesinde;
b) 45.096.810,-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak "Yasal Yedekler" hesabına aktarılması;
c) Aktarım sonrası Dağıtılabilir Net Dönem Kârı olan 856.839.393,-TL üzerinden ve Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kâr Tutarı'nın %20'si olan 171.367.879,-TL'lık tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kâr payı şeklinde dağıtılmaması a)
b) Dolayısıyla 856.839.393,-TL "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS) DAĞITMAYACAK

KAP'a yapılan bildirimde "05 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edilmiştir" denildi.

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (KIMMR) DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP'a yapılan açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 05.07.2024 tarihli toplantısında,
Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 350.666.929,85 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 144.567.284,77 TL olduğu tespit edilmiştir.
Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2023 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşlarımıza teklifte bulunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AYDEM) - DAĞITMA ÖNERİSİ

Pay başına brüt 0,5457560 TL, net 0,4911804 TL temettü dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak.

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MTRYO) - DAĞITMAYACAK

KAP'a yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu'nun 13.05.2024 Tarih ve 2024/16 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 60.211.453 TL zarar hesaplanmış olup (yasal kayıtlara göre 64.408.534,48TL kâr hesaplanmıştır), TMS/TFRS tablolarında zarar hesaplanması nedeniyle SPK mevzuatı gereği dağıtılacak dönem kârı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabında mahsup edilmesine (yasal kayıtlarda hesaplanan dönem kârının geçmiş yıl karları hesabında takip edilmesine) oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS) - DAĞITMAYACAK

Açıklama şöyle: Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu TMS/TFRS tablolarına göre 58.344.230 TL zarar hesaplanmış olup (yasal kayıtlara göre 65,923,176.43TL kâr hesaplanmıştır), Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TMS/TFRS tablolarında zarar hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
 

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Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
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