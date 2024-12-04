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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (4 Aralık)

Borsada bugün 2 şirketten KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bildirim yapıldı. İşte o 2 şirket:

04 Aralık 2024 | 22:15
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (4 Aralık)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

Açıklama şöyle: ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için hava araçlarına yönelik Dost-Düşman Tanıma, Seyrüsefer ve Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam bedeli 84.044.241,- ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır.

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Açıklama şöyle: Şirketimizce yurt içi yerleşik alıcılara 52.822.000 TL'lık mısır, 25.200.000 TL'lık pamuk ve 18.000.000 TL'lık inşaat malzemesi satışı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu satışlarla birlikte,  2024 yılı 4. çeyrek DCT Trading'in solo hasılatında, kamuoyuna duyurulan 2024 yılı 3. çeyrek konsolide hasılatı olan 297.690.274 TL'ye kıyasla %50 oranında artış sağlanmıştır.

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Avrupakent GYO'da (AVPGY) geri alım programı sonlandı: Alınan miktar...
Hektaş’tan (HEKTS) bağlı ortaklığında sermaye artırımı kararı
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)
4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
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