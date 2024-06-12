Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)

Bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket ve açıklama detayları şöyle:

1 EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR) Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz, Kırgızistan'daki muhtelif altyapı projelerinde kullanılmak üzere yurtiçinde yerleşik bir firma ile ‘'OG Anahtarlama Ürünleri (Modüler Hücre) Siparişi'' konusunda sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 4.082.400 USD'dir. (Dört milyon seksen iki bin dört yüz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 131.779.875, -TL'dir.)" denildi.

2 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) Şirketten yapılan açıklamada "ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den Özgün Helikopter Projesi kapsamında aviyonik ekipman tedariğine yönelik toplam bedeli 48.760.000,- ABD Doları tutarında bir sipariş almıştır" denildi.