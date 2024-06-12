ARA
Bist 100
10165,52
1,14%
Bist 100
Dolar/TL
32,2918
-0,2046%
Dolar/TL
Euro/TL
35,025
0,7818%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0845
0,9729%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2424,21
0,58%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)

Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)

Bugün şu ana kadar (18:15 itibarıyla) borsada işlem gören 3 şirket yeni iş ilişkilerini açıkladı. İşte o şirketler

12 Haziran 2024 | 18:22
Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)

Bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket ve açıklama detayları şöyle:

1 EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR) Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz, Kırgızistan'daki muhtelif altyapı projelerinde kullanılmak üzere yurtiçinde yerleşik bir firma ile ‘'OG Anahtarlama Ürünleri (Modüler Hücre) Siparişi'' konusunda sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 4.082.400 USD'dir. (Dört milyon seksen iki bin dört yüz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 131.779.875, -TL'dir.)" denildi.

2 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) Şirketten yapılan açıklamada "ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den Özgün Helikopter Projesi kapsamında aviyonik ekipman tedariğine yönelik toplam bedeli 48.760.000,- ABD Doları tutarında bir sipariş almıştır" denildi.

3 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN) Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz, SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ A.Ş. ile, Yozgat İli, Yerköy İlçesinde bulunan arazilerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 3.037.597, -USD'dir. (Üç milyon otuz yedi bin beş yüz doksan yedi, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 98.327.010, -TL)" denildi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2424,21 0,58%
  • ALTIN ONS 2334,99 0,78%
  • BIST 100 10165,52 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,884 -0,791%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36912 -0,48915%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89 -0,2742%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2918 -0,2046%
  • EURO/DOLAR 1,0845 0,9729%
  • EURO/TURK LIRASI 35,025 0,7818%
  • STERLIN/DOLAR 1,28428 0,80216%
Borsa Haberleri
Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
GERİ
İLERİ
Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL