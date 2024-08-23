Borsa İstanbul'da dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle:



1 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. (EMKEL) Açıklama şöyle: Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik özel bir firma ile 22.08.2024 İşin baz bedeli 670.050 EURO''dur.) (Güncel baz EURO/TL kuru ile işin bedeli 25 MilyonTL'dir.) tutarında Akım ve Gerilim Transformatörü sözleşmesi imzalamıştır. Siparişin sevkiyatının 2024 yılı içinde tamamlanması ve Şirket Finansal tablolarına yansıması beklenmektedir.

2 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Bursa'da yerleşik BAKYAPI İNŞAAT firması arasında, firmanın Bursa merkezli bir inşaat projesi için BUSBAR ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 252.000,00 USD (İkiYüzElliİkiBinAmerikanDoları) bedelli sözleşme imzalanarak sipariş alınmış ve bahsi geçen ürünlerin üretim süreci başlamıştır.