ARA
DOLAR
34,00
0,26%
DOLAR
EURO
37,85
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2725,30
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9853,47
-0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (23 Ağustos)

Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (23 Ağustos)

Borsa İstanbul'da dün (23 Ağustos) 3 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bilgilendirmede bulundu.

23 Ağustos 2024 | 23:57
Son Güncellenme: 24 Ağustos 2024 | 00:02
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (23 Ağustos)

Borsa İstanbul'da dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle:
 

1 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. (EMKEL)

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. (EMKEL) Açıklama şöyle: Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik özel bir firma ile 22.08.2024 İşin baz bedeli 670.050 EURO''dur.) (Güncel baz EURO/TL kuru ile işin bedeli 25 MilyonTL'dir.) tutarında Akım ve Gerilim Transformatörü sözleşmesi imzalamıştır. Siparişin sevkiyatının 2024 yılı içinde tamamlanması ve Şirket Finansal tablolarına yansıması beklenmektedir.

2 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Bursa'da yerleşik BAKYAPI İNŞAAT firması arasında, firmanın Bursa merkezli bir inşaat projesi için BUSBAR ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 252.000,00 USD (İkiYüzElliİkiBinAmerikanDoları) bedelli sözleşme imzalanarak sipariş alınmış ve bahsi geçen ürünlerin üretim süreci başlamıştır.

3 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (ALCTL)

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (ALCTL) Açıklama şöyle: Türkiye'de yerleşik bir müşterimiz ile süregelen iş ilişkisi çerçevesinde 2024-2029 dönemlerine sair 9.024.678 ABD Doları tutarında iş emri imzalanmıştır. Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,3 0,61%
  • ALTIN ONS 2493,43 0,34%
  • BIST 100 9853,47 -0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,882 -0,27%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35911 -0,17518%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,46 -0,1092%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,996 0,264%
  • EURO/DOLAR 1,1119 0,0594%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8453 -0,007%
  • STERLIN/DOLAR 1,31202 0,20736%
Borsa Haberleri
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
Gündoğdu Gıda borsada işlem görmeye başladı mı? Gündoğdu Gıda borsa kodu ne?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
GERİ
İLERİ
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
Gündoğdu Gıda borsada işlem görmeye başladı mı? Gündoğdu Gıda borsa kodu ne?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL