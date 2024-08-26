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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (26 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün (26 Ağustos) 3 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bilgilendirmede bulundu.

26 Ağustos 2024 | 22:33
Son Güncellenme: 26 Ağustos 2024 | 22:33
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (26 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle: 

1 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Galata Wind Enerji A.Ş. arasında, güneş paneli satışına ilişkin toplamda KDV hariç 2.806.696,29 USD (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 95.108.552,49 TL) tutarında anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

2 EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC)

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC) Açıklama şöyle: Şirketimiz Efor Çay San. Tic. A.Ş. yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir perakende zinciri ile çay satım taahhüdü anlaşması yapmıştır. 12 aylık dönemde ciromuza 1.300.000.000 TL katkı yapması beklenmektedir.

3 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Madrid / İSPANYA'da yerleşik COMAPLE firması arasında, firmanın WWTP EPCm Service Contract INEOS projesi için Kablo Kanalı, Kablo Merdivenleri ve sair aksesuar ve ekipman ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 1.370.000,00 USD (Bir Milyon Üç Yüz Yetmiş Bin Amerikan Doları) bedelli sözleşme imzalanarak sipariş alınmış ve bahsi geçen ürünlerin üretim süreci başlamıştır.
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