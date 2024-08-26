Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (26 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle:

1 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Galata Wind Enerji A.Ş. arasında, güneş paneli satışına ilişkin toplamda KDV hariç 2.806.696,29 USD (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 95.108.552,49 TL) tutarında anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

2 EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC) Açıklama şöyle: Şirketimiz Efor Çay San. Tic. A.Ş. yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir perakende zinciri ile çay satım taahhüdü anlaşması yapmıştır. 12 aylık dönemde ciromuza 1.300.000.000 TL katkı yapması beklenmektedir.