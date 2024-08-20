Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (20 Ağustos) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında açıklama yapan 3 şirket şöyle:

1 GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA) Açıklama şöyle: Kamu İhale Kurumu'na ait EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yapılan ihale sonrasında KDV hariç 411.894.935,85 TL (Dörtyüzonbirmilyon sekizyüzdoksandörtbin dokuzyüzotuzbeş Türk Lirası Seksenbeş Kr.) tutarındaki ihale firmamız uhdesinde kalmış olup sözleşme imzalanmıştır.

2 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile ABD merkezli US GOURMET FOOD LLC firması arasında distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz, daha öncesinde Private Label üretim yaparak ihracat yaptığı ABD'ye bu anlaşma ile kendi markası Altınkılıç ile kefir, beyaz peynir, eski kaşar, tulum peyniri ve taze kaşar satışı gerçekleştirecektir. İlk sevkiyatın Ağustos ayının son haftası gerçekleşmesi planlanmaktadır.