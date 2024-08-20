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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün 3 şirketten 'yeni iş ilişkisi' konulu bilgilendirmeler geldi. İşte o şirketler:

20 Ağustos 2024 | 20:27
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (20 Ağustos) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında açıklama yapan 3 şirket şöyle:

1 GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)

GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA) Açıklama şöyle: Kamu İhale Kurumu'na ait EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yapılan ihale sonrasında KDV hariç 411.894.935,85 TL (Dörtyüzonbirmilyon sekizyüzdoksandörtbin dokuzyüzotuzbeş Türk Lirası Seksenbeş Kr.) tutarındaki ihale firmamız uhdesinde kalmış olup sözleşme imzalanmıştır.

2 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile ABD merkezli US GOURMET FOOD LLC firması arasında distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz, daha öncesinde Private Label üretim yaparak ihracat yaptığı ABD'ye bu anlaşma ile kendi markası Altınkılıç ile kefir, beyaz peynir, eski kaşar, tulum peyniri ve taze kaşar satışı gerçekleştirecektir. İlk sevkiyatın Ağustos ayının son haftası gerçekleşmesi planlanmaktadır.

3 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş paneli satışına ilişkin toplamda KDV hariç 3.146.564,50 USD (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 106.190.888,06 TL) tutarında anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
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Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
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Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
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