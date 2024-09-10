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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (10 Eylül) 3 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bilgilendirmede bulundu.

10 Eylül 2024 | 23:02
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle: 

1 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK) Açıklama şöyle: Şirketimizin %100 iştiraki olan YEO Makedonya ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bulunan müşterisi arasında mühendislik hizmetleri ve trafo merkezi kurulumu dahil anahtar teslim guneş enerji santralinin inşasına yönelik 1,45 milyon EUR bedel ile sözleşme imzalanmıştır.

2 TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL)

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL) Açıklama şöyle: Şirketimizin Amerika'da mukim bağlı ortaklığı Marble Systems Inc California ABD'de bulunan Carlton Laguna Niguel otel projesi için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 869.498 ABD Dolardır.

3 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR) Açıklama şöyle: 2024/1023029 ihale kayıt numaralı GÜNGÖREN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif cins ve miktarlarda şoförsüz yakıt hariç araç kiralama ihalesi işi 147.339.915,00 TRY bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir.
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Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
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