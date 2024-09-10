Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle:

1 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK) Açıklama şöyle: Şirketimizin %100 iştiraki olan YEO Makedonya ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bulunan müşterisi arasında mühendislik hizmetleri ve trafo merkezi kurulumu dahil anahtar teslim guneş enerji santralinin inşasına yönelik 1,45 milyon EUR bedel ile sözleşme imzalanmıştır.

2 TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL) Açıklama şöyle: Şirketimizin Amerika'da mukim bağlı ortaklığı Marble Systems Inc California ABD'de bulunan Carlton Laguna Niguel otel projesi için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 869.498 ABD Dolardır.