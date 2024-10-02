Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KAREL)

Şirketten yapılan 2 ayrı bildirim şöyle:

30 Eylül 2024 tarihi itibariyle TUSAŞ Motor Sanayiinden İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere 960.000 ABD Doları tutarında Motor Kontrol Sistemi siparişi alınmıştır.

30.09.2024 tarihinde Bangladeş Silahlı Kuvvetleri' nin kullanımı maksadıyla Bangladeş Milli Savunma Bakanlığına 856.000 ABD Doları tutarında Askeri Santral teslimatı yapılmıştır.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SAYAS)

Açıklama şöyle: Şirketimiz 07.07.2023 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında GE (General Electric) şirketiyle LOA (Onay Anlaşması) imzaladığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik 7 farklı firmaya kule içi ekipmanları sevk edileceğini açıklamıştır. Bu firmalardan biri olan Broadwind firmasından tek seferde toplamda 543.936 Dolar tutarında sipariş alınmıştır. İşbu açıklama tarihi itibariyle yapılan sözleşme kapsamında 4 farklı müşteriden 107 adet farklı PO (satınalma siparişi) ile toplamda 8.270.487 Dolar tutarında sipariş alınmış olup, bu siparişlerin 6.985.395 Dolar tutarında sevki gerçekleştirilmiştir.

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, SOS HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ortak girişim yaparak, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI' nın ambulans uçak kiralama hizmet alımı işi ihalesini kazanmıştır. Kesinleşen ihale kararı iş ortaklığına tebliğ edilmiştir. Sözleşmeye davet beklenmektedir.

Ortak Girişim Detayları:

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞ.TEM.HİZM.SAN. VE TİC. A.Ş. : % 75

SOS HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ : % 25

Sözleşme Bilgileri:

İhale kapsamında, 3 yıl süreli 4.000 saat kullanılacak en az 2 (iki) hasta taşıma kapasitesine sahip ambulans uçak kiralama hizmeti gerçekleştirilecektir. İhalenin toplam bedeli 16.316.000-(OnAltıMilyonÜçYüzOnAltıBin) Amerikan Doları + KDV'dir.İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 36 (OtuzAltı) aydır. Sözleşme imzalanıp işe başlama tebligatının yapılmasına müteakip en geç 180 gün içerisinde iş başlayacaktır.