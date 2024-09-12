Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket (12 Eylül)

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 4 şirket şöyle:



1 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (KARSN) Açıklama şöyle: Şirketimiz, Toyota Motor Europe ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Karsan Otomotiv, hidrojenli araçlarını Toyota Motor Europe'un Hidrojen Fuel Cell Module yakıt hücrelerini entegre ederek geliştirecek.İlgili sözleşme 27.08.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Bu açıklamada bahsi geçen sözleşmeye ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2024/23 sayılı kararı ile SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ncı maddesi çerçevesinde, söz konusu sözleşme imzasına ilişkin içsel bilginin süreç sonuçlanana kadar kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı, Şirketimizin yasal haklarının, rekabet gücü ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına alınmıştır.

2 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 3.982.751,50 USD (Üç Milyon Dokuz Yüz Seksen İki Bin Yedi Yüz Elli Bir Amerikan Doları Elli Sent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 135.173.789,36 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

3 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK) Açıklama şöyle: Şirketimiz, Türkiye Savunma Sanayisinin öncüsü ASELSAN'ın bir kuruluşu olan ve Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Türkiye'nin lider firmalarından biri olan ASELSANNET firmasından KDV Dâhil 358.821.180,00 TL tutarında sipariş onayı almıştır. Bu anlaşma kapsamında, ASELSANNET'in stratejik projelerinde kullanılacak Özel Güvenlik Teknolojileri Ürünlerinin temini sağlanacaktır. ASELSANNET, güvenlik ve savunma alanında Türkiye'nin en büyük ve en etkili oyuncularından biri olup, ileri teknoloji çözümleriyle yerli ve milli projelere önemli katkılar sunmaktadır. ASELSANNET'in sektördeki bu güçlü konumu, Link Bilgisayar için güvenlik teknolojileri alanında daha geniş bir çözüm yelpazesi sunma fırsatını beraberinde getirmektedir. Anlaşmanın finansal performansımıza ve sektörel pozisyonumuza katkıları kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Siparişe konu ürünlerin yılsonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.