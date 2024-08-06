Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket (6 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün (6 Ağustos) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildiren 4 şirket şöyle:

1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) Açıklama şöyle: ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 Milyon ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.

2 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK) Açıklama şöyle: MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından 25.07.2024 tarihinde ihalesi yapılan " IP Tabanlı Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme (Montaj Dahil)" işi 21.505.630,80 TL KDV dahil bedel ile kesinleşen ihale kararına göre şirketimiz MİA Teknolojş A.Ş uhdesinde kalmıştır. Sözleşmeye daveti geldiğinde tekrardan bilgilendirme yapılacaktır.

3 EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC) Açıklama şöyle: Şirketimiz Efor Çay San. Tic. A.Ş. ile Biggbrands E-Ticaret Hizmetleri ve İhracat A.Ş. arasında ürünlerimizin yurtdışındaki online-offline B2B satışı ve kurumsal müşterilere satışı konusunda anlaşma imzalamıştır.