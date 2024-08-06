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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket (6 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün 4 şirket 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında açıklama yaptı...

06 Ağustos 2024 | 22:08
Son Güncellenme: 06 Ağustos 2024 | 22:19
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket (6 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün (6 Ağustos) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildiren 4 şirket şöyle:

1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) Açıklama şöyle: ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 Milyon ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.

2 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK)

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK) Açıklama şöyle: MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından 25.07.2024 tarihinde ihalesi yapılan " IP Tabanlı Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme (Montaj Dahil)" işi 21.505.630,80 TL KDV dahil bedel ile kesinleşen ihale kararına göre şirketimiz MİA Teknolojş A.Ş uhdesinde kalmıştır. Sözleşmeye daveti geldiğinde tekrardan bilgilendirme yapılacaktır.

3 EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC)

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC) Açıklama şöyle: Şirketimiz Efor Çay San. Tic. A.Ş. ile Biggbrands E-Ticaret Hizmetleri ve İhracat A.Ş. arasında ürünlerimizin yurtdışındaki online-offline B2B satışı ve kurumsal müşterilere satışı konusunda anlaşma imzalamıştır.

4 CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD) Açıklama şöyle: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 167.118.000 Türk Lirası (5.025.000 USD)'dır.
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