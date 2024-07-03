Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket

Borsa İstanbul'da dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket şöyle:

1 DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DGNMO) KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında imzalanan sözleşme ile İstanbul Kartal'da yer alan konut inşaatı projesi için mutfak dolapları imalatı hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 41.210.245,44 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşme uyarınca İstanbul Kartal'da yer alan inşaat projesi için Şirketimiz tarafınca imal edilecek ürünlerin tesliminin 31.10.2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

2 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KAREL) KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz ile bir Kamu Kurumu arasında 11.690.234 ABD Doları tutarında IP Santral Sistemi satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirilecektir" denildi.

3 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) Şirketten yapılan açıklamada "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("GEN") ile Amantadine hcl etken maddeli ilacın Türkiye'deki ruhsat sahibi Olainfarm İlaç Ltd. Şti. ("Olainfarm Türkiye") ve üretici firma Olainfarm JSC arasında söz konusu ilaca yönelik bir distribütörlük anlaşması imzalandığı" belirtildi. Açıklamada "Ayrıca, GEN ile Olainfarm Türkiye arasında satış ve pazarlama haklarının devrine yönelik bir sözleşme imzalanmış, bu sözleşme ile Neomidantan'ın tanıtım, satış ve pazarlama hakları Olainfarm Türkiye tarafından GEN'e devredilmiştir. Taraflar arasında teknik konulara yönelik sözleşmelerin imzalanması ve yasal süreçlerin tamamlanmasının akabinde söz konusu ilacın tanıtım, satış ve pazarlaması GEN tarafından yapılacaktır. Anılan sözleşmeler ile Olainfarm JSC ve Olainfarm İlaç Ltd. Şti. GEN'in iş ortakları arasına katılmış olup, GEN'in Türkiye'deki ilaç portföyü genişlemiştir" denildi.

4 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) KAP'a yapılan açıklamada "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemlerine yönelik toplam bedeli 109.700.953,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir" denildi.