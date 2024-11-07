Borsada bugün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, Balıkesir OSB 1. Etap Genişleme Projesi kapsamında Türkiye'de yerleşik bir firma ile 06.11.2024 tarihinde 950.000,00 USD tutarında "Gaz İzoleli Orta Gerilim Metal Mahfazalı Modüler Hücreler" ve "Monoblok Beton Köşk" tedarikine ilişkin satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 32.474.895,00 TL ‘dir. (TCMB alış kuru alınmıştır).

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Açıklama şöyle: Şirketimizce yurt içi yerleşik bir firmaya toplamda 15.311.390 TL'lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirilmiştir.