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Borsada bugün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında KAP'a bildirimde bulundu. İşte o şirketler:

07 Kasım 2024 | 23:01
Borsada bugün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, Balıkesir OSB 1. Etap Genişleme Projesi kapsamında Türkiye'de yerleşik bir firma ile 06.11.2024 tarihinde 950.000,00 USD tutarında "Gaz İzoleli Orta Gerilim Metal Mahfazalı Modüler Hücreler" ve "Monoblok Beton Köşk" tedarikine ilişkin satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 32.474.895,00 TL ‘dir. (TCMB alış kuru alınmıştır).

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Açıklama şöyle: Şirketimizce yurt içi yerleşik bir firmaya toplamda 15.311.390 TL'lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirilmiştir.

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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
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Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
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New York borsası ralliyle açıldı
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