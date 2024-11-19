Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket

Bugün saat 23.00 itibarıyla KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlıklı bildirimlerde bulunan 5 şirket şöyle:

1 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR) Açıklama şöyle: 2024 yılının ilk 9 ayında yurt dışı satış gelirlerimizin toplam gelirlerdeki payı %57 seviyesinde gerçekleşmişti. Şirketimiz, bu oranı artırmak için 2024-2025 pamuk sezonu başlaması ile Eylül ayından beri ağırlıklı olarak Asya ülkelerine ve ilk defa Kuzey Afrika bağlantısı içeren yeni iş anlaşmaları yapmaktadır. Son olarak Yunanistan'daki bağlı ortaklıklarımızdan "Yaka IKE" firması, bugün yaklaşık 30 milyon TL karşılığında (852.000 USD) pamuk satışı anlaşması yapmıştır. Bu işlem, bağlı ortaklığımızın 2024 - 2025 sezonundaki ilk pamuk alım satım işlemi olmuştur.

2 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 6 satış noktamız ile toplamda KDV Hariç 270.000.000,00 TL ( İkiYüzYetmişMilyonTürkLirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.

3 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK) Açıklama şöyle: Şirketimiz, medya sektöründe köklü bir geçmişe ve güçlü bir konuma sahip olan Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş. ile bir iş birliği anlaşması gerçekleştirmiştir. Bu anlaşma kapsamında, KDV dâhil 1.008.000,00 TL tutarında sipariş onayı alınmıştır. Söz konusu iş birliği kapsamında, işletmeye özel Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri ile Bordro, Abonelik ve Reklam Yönetimi çözümleri temin edilerek entegre edilecektir. Bu anlaşma, Link Bilgisayar'ın ERP odaklı ürün ve hizmet portföyünü genişletme stratejisi doğrultusunda, medya sektörüne yönelik çözümler geliştirme ve bu sektördeki varlığını güçlendirme açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. İşbirliğimiz kapsamında yer alan ürün ve hizmetlerimizin 2025 yılı Mart ayı içerisinde tesliminin tamamlanması planlanmaktadır.

4 E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA) Açıklama şöyle: Şirketimiz, 2020 yılında Türkiye'de kurulan Mirket Yazılım ve Siber Güvenlik A.Ş. (Mirket A.Ş ) ile kimlik doğrulama çözümlerinin dağıtıcısı olmak üzere işbirliği anlaşması imzalamıştır. İmzalanan söz konusu işbirliği anlaşması ile Şirketimiz Mirket A.Ş'nin geliştirdiği on-premise, bulut tabanlı (cloud-based) çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ürünleri, kullanıcıların şifrelerini sıfırlayabileceği, cihazlarını yönetebileceği self-service portal üzerinden şifresiz giriş (passwordless login) ve tek noktadan oturum açma (Single Sign-On) özellikleri ile güvenliği ve kullanıcı deneyimini kolaylaştıran çozümlerin Türkiye'deki tek dağıtıcısı olmuştur.