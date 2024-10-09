Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)

Açıklama şöyle: 18.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024/1106029 ihale kayıt numaralı "Karayolları 15Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağının muhtelif kesimlerinde çelik otokorkuluk yapım, bakım, onarım ve söküm işi" konulu ihale Şirketimizin uhdesinde kalmıştır. İhale süreci kesinleşmiş olup, sözleşme daveti tarafımıza ulaşmıştır. Önümüzdeki hafta içerisinde taraflar arasında sözleşme imzalanacaktır.

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)

Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. arasında, firmanın BusBar ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 510.000,00 USD (BeşYüzOnBinAmerikanDoları) tutarında sipariş alınmış ve bu kapsamda üretim süreci başlamıştır.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)

Açıklama şöyle: Devam eden Halk Yapı Dilovası Sanayi Merkezi Projesi kapsamında; Şirketimiz bağlı ortaklığı Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında, elektrik tesisat işleri ile ilgili olarak 33.000.000-TL (KDV Dahil) tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Bu projeye ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli toplamı 319.299.457-TL (KDV Dahil) olmuştur. İş süresi 3 ay olarak planlanmaktadır.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Bodrum'da yapılacak Hillside Otel projesi inşaatı için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 244.202,04 ABD Dolarıdır. Proje gidişatına göre ek tedarik yapılması beklenmekte olup, sevkiyatların Kasım 2024 başı itibariyle başlaması, Şubat 2025 başı itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.