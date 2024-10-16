Borsada bugün yeni iş ilişkisi ve ihale sonucu açıklayan 5 şirket (16 Ekim)

Borsada bugün yeni iş ilişkisi ve ihale sonucu duyuran 5 şirket şöyle:

1 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Target Engineering Construction Company şirketi arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapımı devam eden Borouge 4 Projesi kapsamındaki ağır yük kaldırma hizmetleri konusunda anlaşma imzalanmıştır. Kaldırılması planlanan ekipmanların ağırlıkları 564 ton ile 744 ton arasında değişmekte olup, bu projede makine parkımıza geçtiğimiz aylarda dahil edilen 2.200 ton kaldırma kapasitesine sahip paletli vinç kullanılacaktır. Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden ADNOC'a (Abu Dhabi National Oil Company) ait, ülkenin en büyük endüstriyel projesi kapsamında yapılacak hizmetler için imzalanan anlaşmanın bedeli 725.000 $ olup,proje süresi 1 aydır.

2 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN) Açıklama şöyle: Şirketimiz yurt içinde yerleşik demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firma ile bir adet 15 ton ve bir adet 25/5 ton kapasiteli tavan vinci üretimi ve teslimatı için KDV dahil 480.000 Avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu işlerin 6 ay sonra teslimat işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

3 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR) Açıklama şöyle: 15.05.2024 tarihinde paylaştığımız 33/2024 ihale nolu "132/33 kv AIS (AI-MALWIYA, AI-QALAA ve AI-SAYADA) Trafo Merkezlerinin rehabilitasyonu projesi" için ihale süreci sonuçlanmış olup tarafımıza sözleşmeye davet yazısı gelmiştir. Buna ek olarak, Irak Elektrik Bakanlığı'nın 47/2024 ihale nolu "132 kV GIS (Talabo Dhaher ve Alshirqat) Trafo Merkezlerinin Rehabilitasyonu Projesi" için sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır. İki projenin toplam sözleşme bedeli 59.350.000 USD'dir. Projeler kapsamında tahmini 2.500.000 kişinin elektrik tüketimine denk kapasiteli yüksek gerilim altyapısı yenilecek olup ülkenin enerji altyapısının güvenilirliğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

4 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES) Açıklama şöyle: Firmamız, Ankara merkezli Bakır Boru Üretimi yapan bir firma ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere toplam 400.000Kg Bakır Katot ve Bakır Mamülleri Satış Anlaşması yapmış olup, sözkonusu Kontratın toplam değeri yaklaşık 4.000.000 USD+KDV (136.653.200 TL+KDV, Kur: 34,1633)'dir.

5 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES) Şirketten yapılan bir diğer bildirimde ise "Firmamız, İstanbul merkezli Kablo Üreticisi bir firma ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere toplam 300.000 Kg Bakır Tel ve Mamülleri Satış Anlaşması imzalamış olup, sözkonusu Kontratın toplam değeri yaklaşık 3.000.000 USD+KDV (102.489.900 TL+KDV, Kur: 34,1633)'dir" denildi.