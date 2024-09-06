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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket (6 Eylül)

Borsa İstanbul'da bugün (6 Eylül) 2 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bilgilendirmede bulundu. Bir şirketten ise sipariş açıklaması geldi. İşte o şirketler

06 Eylül 2024 | 22:41
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket (6 Eylül)

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle: 


 

1 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES) Açıklama şöyle: Satış kampanyası sonucunda Gold Bayilerimiz ile 340.589.995 ₺+ kdv ( 10.017.352 $ +kdv ) satış sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu kampanya içeriğinde daha önce de duyurusunu yaptığımız yatırımların neticesi olarak üretim kapasitesi artan Halogen Free (Duman Yaymayan) kablolarımız ağırlık kazanmıştır. kampanya kapsamında yapılan sözleşmelerin 2023 yılı hasılatına oranı %11,22 ‘dir.

2 CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Açıklama şöyle: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişlerin 1.600.000 USD'lık kısmı Şirketimize, 1.750.000 USD'lık kısmı Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 113.595.000 Türk Lirası (3.350.000 USD)'dır.

3 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KATMR) - SİPARİŞ AÇIKLAMASI

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KATMR) - SİPARİŞ AÇIKLAMASI Şirketten bugün yeni sipariş alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: Şirketimiz, yurtdışı kaynaklı $ 3.800.000 (ÜçMilyonSekizYüzBin) tutarında Tank Taşıyıcı ve Muhtelif Yedek Parçaları siparişi alınmıştır. Teslimatlar 2025 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
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