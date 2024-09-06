Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle:



1 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES) Açıklama şöyle: Satış kampanyası sonucunda Gold Bayilerimiz ile 340.589.995 ₺+ kdv ( 10.017.352 $ +kdv ) satış sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu kampanya içeriğinde daha önce de duyurusunu yaptığımız yatırımların neticesi olarak üretim kapasitesi artan Halogen Free (Duman Yaymayan) kablolarımız ağırlık kazanmıştır. kampanya kapsamında yapılan sözleşmelerin 2023 yılı hasılatına oranı %11,22 ‘dir.

2 CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Açıklama şöyle: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişlerin 1.600.000 USD'lık kısmı Şirketimize, 1.750.000 USD'lık kısmı Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 113.595.000 Türk Lirası (3.350.000 USD)'dır.