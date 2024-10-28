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Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü kararı açıklayan 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, çarşamba günü.

28 Ekim 2024 | 14:53
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a hak kullanımlarına ilişkin yapılan açıklamada "30.10.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır" denildi. 

 

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AGYO)
Şirket pay başına net 0,1000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi 1 Kasım 2024.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Şirket pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi 1 Kasım 2024.
 

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