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Borsada cuma günü 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)

3 taksit halinde temettü dağıtacağını açıklayan Graintürk Tarım A.Ş. (GRTRK) paylarında 2. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 13 Eylül 2024.

12 Eylül 2024 | 19:02
Borsada cuma günü 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)

Graintürk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1191999 TL, net 0,1072797 TL temettü açıklamıştı. Şirket bu hafta 2. taksit kar payı dağıtımı yapıyor. 2. taksit olarak pay başına net 0,0357599 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 17 Eylül 2024 olacak. 3. taksit ödemeler ise Aralık ayında.

Şirket temettü kararını şöyle açıklamıştı: Yönetim Kurulumuzun 13.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 Nolu gündem maddesi Kararı uyarınca; Yönetim Kurulunca kar dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Buna göre; Şirketimiz 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi kârından, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 14.900.000,00TL'nin pay sahiplerine payları oranında 22/07/2024-13/09/2024-13/12/2024 tarihlerinde 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir

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