Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? 2025-2026 Green Card başvuru sayfası

ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Vizesi - Diversity Visa, DV) başvuruları için geri sayım heyecanı sürmektedir. Evlilik, çalışma veya Amerika'da kalıcı olarak yaşama hedefi olan kişiler, başvurularını dvprogram.state.gov adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV) başvuruları için genel olarak Ekim ve Kasım ayları arasında bir dönem beklenmektedir.

Geçtiğimiz Yılın Tarihleri (Örnek): Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim 2025 ile 5 Kasım 2025 tarihleri arasında alınmıştır.

2027 Başvuru Durumu: 2027 mali yılı (DV-2027) için Green Card başvuru tarihleri henüz resmen açıklanmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmî başvuru tarihlerini duyurduğunda, başvuruların yine dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapılması gerekecektir.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi başvurusu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın resmî programı olan DV Lottery (Çeşitlilik Vizesi) üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır.

Resmî Site Kullanımı: Başvurular, herhangi bir aracı kurum veya kuruluşa gerek kalmadan, yalnızca DV Lottery'nin resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir:

Resmî Adres: $[https://dvprogram.state.gov](https://dvprogram.state.gov)$

Ücret Durumu: Başvuru işlemi ücretsizdir.

Form Doldurma: Başvuru yapacak kişilerin, resmî internet sitesindeki başvuru formunu dikkatle ve titizlikle doldurması gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Başvuru formundaki bilgilerin hatasız ve eksiksiz bir şekilde girilmesi hayati önem taşır. Yanlış, eksik veya hatalı bilgi (özellikle fotoğraf, eş ve çocuk bilgileri) başvurunun daha sonraki aşamalarda geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Teknik Şartlar: Başvuruda kullanılacak fotoğrafın da belirtilen teknik şartlara (biyometrik, güncel, doğru boyutlar vb.) kesinlikle uygun olması gerekir.

Başvurular, yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen resmî başvuru tarihleri arasında kabul edilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card (DV Lottery) çekilişine başvurabilmek için gerekli olan temel şartlar ve önemli kurallar şunlardır:

Eğitim Şartı:

En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmak.

İş Deneyimi Şartı (Eğer Lise Mezunu Değilse):

Başvuruda bulunan kişi, aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır. (Bu şart genellikle, lise veya dengi okul mezuniyeti olmayanlar için geçerlidir).

Ülke Şartı:

Başvuru yapan kişinin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş bir ülkenin vatandaşı olması gerekir. (Türkiye, genellikle bu ülkeler arasında yer almaktadır.)

Yaş Şartı:

Başvuru yapacak kişinin 18 yaşını geçmiş olması gerekmektedir.

18 yaşından küçük kişiler, başvurularını ebeveynlerinin denetiminde (genellikle ebeveynlerinin asıl başvurularına dahil edilerek) yapabilirler.

Başvuru Hakkı:

ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler, belirlenen başvuru dönemi içerisinde yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Birden fazla başvuru diskalifiye edilmeye neden olur.

Takip Numarasını Saklama Zorunluluğu:

Başvurunun tamamlanmasının ardından sistem tarafından verilen onay numarasını (Confirmation Number) mutlaka saklamak ve not etmek gerekmektedir. Bu numara, çekiliş sonuçlarını sorgulamak için zorunludur.