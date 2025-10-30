Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2025 İŞKUR işçi alımı kura tarihi

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği 2.764 sürekli işçi alımı için başvurularını tamamlayan binlerce aday, gözünü kura çekimi tarihine çevirmiş durumda.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden yürüttüğü 2.764 sürekli işçi alımına dair merakla beklenen kura çekimi tarih ve saati resmî olarak duyurulmuştur:

Kura Çekimi Tarihi: 12 Kasım Çarşamba

Kura Çekimi Saati: 09:00 ile 18:00 saatleri arasında

Kura Çekimi Yeri: Ankara

Canlı Yayın: Kura çekimi süreci, tüm adayların şeffaf bir şekilde takip edebilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın resmî YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylar, 12 Kasım Çarşamba günü yapılacak bu çekilişle yerleştirilecekleri kadrolara (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Klinik Destek Elemanı) belirlenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Kasım Çarşamba günü gerçekleştireceği 2.764 kişilik sürekli işçi alımı kura çekimi sonrasında, tüm sonuç ve süreç duyuruları tek bir resmî kanal üzerinden yapılacaktır.

Duyuru ve Sonuç Kanalı:

İnternet Adresi: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet adresi olan [https://yhgm.saglik.gov.tr](https://yhgm.saglik.gov.tr)

İlan Edilecekler: Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer tüm duyurular bu adreste ilan edilecektir.

Tebligat Durumu: Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, internet adresinde yapılacak bu ilan tebligat yerine geçecektir.

KURA SONRASI SÜREÇ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için 12 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan noter kurasının ardından izlenecek süreç ve yedek adayların durumu şöyledir:

Asıl Adayların Belge Teslimi: Kura çekimi sonucunda asıl olarak yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için Bakanlıkça talep edilen gerekli belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeleri gerekecektir.

Yedek Adayların Daveti: Aşağıdaki durumlarda asıl adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir:

Başvuru yapmayanlar,

Belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler,

Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenler,

Farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar.

Bu süreçte, asıl ve yedek adayların Bakanlık tarafından yapılacak resmî duyuruları ve belge teslim sürelerini yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.